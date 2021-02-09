伊朗卫生部：伊希望向邻国供应与俄联合生产的新冠疫苗

伊朗国家通讯社（IRNA）：他称：“与俄罗斯在此项合作上的主要步骤，是尽快满足伊朗对疫苗的需求，而下一个目标则是疫苗出口。了解俄罗斯生产商的生产能力和基础设施后，几家伊朗公司确认能够保证疫苗生产的质量和水平。”

他指出，伊朗公司的能力将有助于扩大俄罗斯疫苗产能。

沙内萨兹说：“鉴于伊朗的战略地理位置，通过与俄罗斯公司的合作，我国能够确保与我们保持友好关系的波斯湾国家的需求，以及其他东方国家的需求。对所有参与这一进程的各方来说，这将是共赢的伙伴关系。”

伊朗已开始新冠疫苗接种工作。伊朗卫生部长赛义德·纳马基的儿子是该国第一个接种新冠疫苗的人。

伊朗卫生部长纳马基说，经过评估，伊朗选择并进口了一种危害最小、危险程度较低的疫苗。

伊朗2月4日接收了首批俄罗斯“卫星V”新冠疫苗。

伊朗卫生部长表示，伊朗还从世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划那里购买了约1680万剂新冠疫苗，可用于840万人的疫苗接种。然而，纳马基也提到，伊朗仍需进口更多疫苗。

纳马基早些时候表示，最优先接种疫苗接种的人群是在医院重症监护室工作的医生和护士。伊朗在评估了最可靠的疫苗后，选择并进口了危害最小的其中一种疫苗。

他说，伊朗从一开始就坚持只有在已经进行了人体试验的第三阶段时才进口疫苗，而一些地区国家则没有这样做。

据悉，伊朗还从世卫组织主导的全球疫苗共享计划COVAX购买了约1680万剂疫苗，为840万人进行疫苗接种，但仍需要进口更多的疫苗。