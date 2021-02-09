中俄将与伊朗在印度洋举行海军演习

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星报道，柯比说道：“（中俄伊三国）操练海军能力是能够预料到的事情，我们认为此类演习不会有碍于美国在全球维护‘航行自由’、支援盟友以及伙伴的能力。”

根据报道，俄罗斯驻伊朗大使列万·贾加良在不久前披露了中俄伊三国将在2月中旬举行联合海上演习的有关计划，其具体演练内容包括搜救行动以及旨在保障航海安全的协作训练。

报道补充道，中俄伊三国在2019年12月底举行了“海上安全带”联合演习，基于当时的演习结果，伊朗军方认为有关各方未来还将继续开展类似的军事演练。