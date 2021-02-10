伊朗外长扎里夫为纪念伊斯兰革命胜利42周年发表讲话

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫讲话的全文如下：

亲爱的朋友们，

42年前，伊朗人民在一场伟大的人民革命中取得了胜利。与世界历史上类似的起义不同，我们的伊斯兰革命是在不依赖任何外部力量或任何武装团体领导的情况下取得成功的。伊朗人为掌握自己的命运和建立负责任的治理而进行了长达百年的探索。尽管存在包括外部阴谋在内的种种困难，但仅仅依靠人民的力量，这一探索取得了成果。自那时起，我们已经走过了万水千山，我们仍将为实现理想而上下求索。

我们的关键性成就之一就是很好发挥了我们人民的才能和力量，这使我们发展了最广泛的国内工业基础和本土科技力量。我们的成就远超于此，我们面对的是人类有史以来持续时间最长、涉及范围最广的经济恐怖主义运动，甚至新冠肺炎大流行都没有阻止美国前政权对普通伊朗民众的非法攻击。

唐纳德·特朗普曾白日做梦地打赌说，伊朗是一个只能被迫在崩溃和屈服之间做出选择的国家，这场赌局的结果我们都有目共睹。事实上，特朗普既不是第一个也不是第二个，而是连续第七个下过同样赌注并输掉的美国总统。

随着华盛顿新政府的成立，有机会走一条新路。但是，机会稍纵即逝。

我国政府很快将不得不采取补救措施，因为美国和欧洲未能履行其在伊核协议框架下的承诺。根据我们议会的要求和我们的权利，补救措施包括加强我国的核计划以及减少与国际原子能机构核查员的合作。

只有美国决定从特朗普的最大失败中吸取教训而非重蹈覆辙，才有可能避免这种局面。

伊朗一再表明愿与邻国进行接触与合作，以实现我们的共同目标。我们所有努力的一贯目标是建立一个更加稳定、和平、繁荣的地区，我们在这方面提出了很多倡议。我希望我们的邻居已经认识到，不能指望外人来提供安全保障。我们必须依靠彼此，因为地理位置让我们永远互为邻里。

我们伊朗人言行一致，重中之重的是，我们总是信守诺言。

借此伊朗伊斯兰革命胜利42周年之际，我重申伊朗的邀请：把握当前的机会窗口拥抱对话，结束对伊朗人民的徒劳敌意。