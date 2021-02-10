伊朗成立 "最先进 "的自闭症治疗中心

伊朗国家通讯社（IRNA）：该设施在西北部城市卡兹文开业，教育部副部长兼国家特殊需求教育组织负责人Javad Hosseini博士出席了“自闭症室”开业揭牌仪式。

虽然目前还没有被证实可以治愈自闭症，但伊朗专家带来的技术可以有效减轻症状。

新设施放置在卡兹文的多尼卡自闭症治疗中心内。它使用由专家开发的系统，该系统可以部署人工智能来治疗自闭症患者。

使用该技术的第一步是使自闭症患者进入一个没有任何光、声、嗅等感官因素的房间。下一步是提高受试者的注意力和集中力，减少他们的压力和焦虑，从而帮助他们达到心理平衡的状态。

该系统还训练患者进行特殊的练习，提高他们对身体运动的控制能力。

自闭症室的另一个特别之处在于，它可以让普通人通过自闭症模拟器，利用虚拟现实体验自闭症的世界。

"我们相信通过Dornika 人工智能系统能获得自闭症孩子的信息，之后，它可以为父母和医疗团队模拟所有与孩子有关的情况，这可以激发孩子与父母和治疗师的关系”，该院的一位专家说："这使治疗师、孩子和父母之间形成了一个三角形，加强了这种关系，并产生了更好的视角，因此我们可以改进我们的[医疗]干预过程"。

能够像自闭症患者一样体验声音、光线、模式和干扰因素，深入了解他们的日常经历，有助于建立对自闭症患者更好的理解、同情和尊重。

该病的特点是严重的社会交往和沟通困难，以及行为受限和重复。

Hosseini博士重申了与这种障碍相关的症状，他说："自闭症患者中，患有各种障碍的人所涉及的交流模式首先是一种有限的模式，这意味着这些人表现出一套有限的行为；其次，这些行为是重复性的。因此，我们所面对的是有限的重复性事例，无论是孩子们的行为、行动，还是情感表达的事例，都是如此。"

他补充说："目前，该国有47所自闭症专门学校，为大约3000名患有自闭症谱系障碍的学生提供教育服务。"