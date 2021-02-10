伊朗全国举行车游行活动，纪念伊斯兰革命胜利42周年

上世纪七十年代，伴随着社会腐败和国王的挥霍，西方资本主义思想渗透了伊朗社会的各个方面，教会和宗教势力受到打压。1978年伊朗全国各地爆发反对国王的示威游行活动。1979年2月1日，反国王运动的精神领袖霍梅尼乘坐法国航空的波音747返回德黑兰，2月11日伊朗巴列维王权彻底倒台，伊朗建立政教合一的伊斯兰政权。

在伊朗每年的2月1日至11日都会庆祝“曙光旬”（Decade of Fajr），2月11日是伊朗伊斯兰革命胜利日。

最近伊朗伊斯兰革命曙光中心指挥部副主席努斯若特.洛特福（Nusrat Lotfi）宣布，伊朗将为纪念伊斯兰革命胜利四十二年将举办4万场不同的纪念活动。

他向记者介绍了伊斯兰革命胜利四十二周年的纪念活动。

这位关于表示，“从2021年2月初开始将陆续举办相关纪念活动将。首个活动将在伊玛目霍梅尼的陵园举行，届时将举办扫墓和洒香活动。

洛特福说：“其他的重要活动例如有摩托车队游行、伊玛目霍梅尼陵园和伊玛目故居的洒花活动。文体方面的活动包括伊斯兰革命为主题的写作、雕刻、博客写作比赛等。”

他宣布，为积极配合疫情防控，最大限度减少人员聚集流动，国家打算原定于每年曙光之周的最后一天的全国各地革命胜利纪念大游行取消。