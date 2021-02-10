伊朗外长接受中国媒体专访：美国必须先履行伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫在受访时强调，伊朗不会迈出第一步，美国必须先履行协议，但美国在采取措施之前，应该分析伊朗将采取什么措施响应。

扎里夫在采访中说，目前拜登政府还没有想好他们的政策，伊朗的政策却很清晰。只有美国先采取措施、取消制裁，伊朗也会履行自己的承诺。

记者：拜登先生响应称，不会率先撤销制裁来换取回归核协议，您如何响应？

伊朗外长扎里夫：我仍觉得美国还没有决定好他们的政策，因此白宫不得不多次纠正拜登的讲话，很明显是美国先退出了核协议。显然谁应该放弃这些违反国际规则的政策，并取消所有这些制裁措施。

面对僵局，扎里夫表示，伊朗绝不会主动做出让步。

伊朗外长扎里夫：这主动让步不可能，我认为实际上也不存在僵局，我认为美国政府现在还忙着研究他们的政策，现在对美国有一个非常明确的选择，拜登先生认为特朗普的政策是错误的，因此他的选择是退出这一政策，而退出就意味着要取消制裁，因此伊朗没有必要迈出第一步。

记者：您提出建立同步机制（让美国与伊朗共同回到核协议），双方会怎么操作？

伊朗外长扎里夫：我所说的以及我们的立场恰恰是美国必须（先）采取措施，当然在采取措施之前，美国可以确定伊朗将会做些什么（作为回报），为此核协议中有一个称为联合委员会的机制，联合委员会的负责人是博雷利先生，博雷利先生可以做到这一点。

扎里夫说，拜登政府如果想等到伊朗总统大选结果出炉再决定，损失更大。而伊朗并不着急，将会继续加速铀浓缩活动。