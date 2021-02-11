伊朗外长用中文发推：2021年两国人民因携手抗疫加深的友谊必将助力两国关系发展

伊通社（IRNA）德黑兰02月10电 伊朗外长扎里夫为纪念伊斯兰革命胜利42周年发表讲话，其中表示，特朗普曾白日做梦地打赌说，伊朗是一个只能被迫在崩溃和屈服之间做出选择的国家，这场赌局的结果我们都有目共睹。事实上，特朗普既不是第一个也不是第二个，而是连续第七个下过同样赌注并输掉的美国总统。