伊朗外长用中文发推：2021年两国人民因携手抗疫加深的友谊必将助力两国关系发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫推特全文如下：
实“鼠”不易旧年去，“牛”转乾坤新年来。在中国牛年新春到来之际，祝贺中国政府和人民在抗疫斗争中取得令人瞩目的成就。
相信中国人民的努力将带来更成功的一年。2021年恰逢伊朗和中国建交50周年，两国人民因携手抗疫加深的友谊必将助力两国关系发展。
再次祝愿中国人民度过一个幸福、健康和繁荣的新年！
伊通社（IRNA）德黑兰02月11电 伊朗外长扎里夫用中文发推，在中国春节到来前夕向中国政府和人民祝贺。
伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫推特全文如下：
实“鼠”不易旧年去，“牛”转乾坤新年来。在中国牛年新春到来之际，祝贺中国政府和人民在抗疫斗争中取得令人瞩目的成就。
相信中国人民的努力将带来更成功的一年。2021年恰逢伊朗和中国建交50周年，两国人民因携手抗疫加深的友谊必将助力两国关系发展。
再次祝愿中国人民度过一个幸福、健康和繁荣的新年！
伊通社（IRNA）德黑兰02月11电 伊朗外长向中国人民送上新春祝福。
伊通社（IRNA）德黑兰02月06电 伊朗驻华大使克沙维兹·扎德宣布伊朗与中国友好关系即将迎来一大波利好消息。
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