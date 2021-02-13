伊朗驻华大使馆祝贺中国春节，毛笔写下牛年大吉

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近伊朗外长扎里夫用中文发推，在中国春节到来前夕向中国政府和人民祝贺。

扎里夫推特全文如下：

实“鼠”不易旧年去，“牛”转乾坤新年来。在中国牛年新春到来之际，祝贺中国政府和人民在抗疫斗争中取得令人瞩目的成就。

相信中国人民的努力将带来更成功的一年。2021年恰逢伊朗和中国建交50周年，两国人民因携手抗疫加深的友谊必将助力两国关系发展。

再次祝愿中国人民度过一个幸福、健康和繁荣的新年！

与此同时，伊朗议长卡利巴夫分别向中国 全国人大常委会委员长栗战书，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋致电，代表伊朗人民，向中国人民送上新春祝福。

伊朗议长穆罕默德·巴卡尔·卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）给中国官员发去贺信，向中国政府和人民祝贺中国传统节日春节。

在致全国人大常委会委员长栗战书和中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋的贺电中，伊朗议长称，“中伊共同利益使双边关系不断发展；考虑中伊两国在古代就有共同利益，所以双方的友谊关系能非常有效。”

卡利巴夫在贺信中表示，伊方对最近与中方进行磋商的成果感到非常满意。伊中扩大各领域的友谊关系以来都是双方外交政策中的战略性选择，并且我愿代表伊朗伊斯兰议会强调我们准备为巩固两国的友好关系发挥积极的作用。

他在贺信中中指出，“我相信，在两国共同努力下，我们能为双方合作展开新的篇章。值此中国传统新春佳节到来之际，他谨代表伊朗伊斯兰议会并以本人名义，向中国国家领导人和伟大的中国人民致以诚挚的新年祝福。祝愿中国在新的一年里繁荣昌盛、人民幸福安康。