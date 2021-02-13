你多了解伊朗传统英雄体育？

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗有着浓厚的自然文化和建筑底蕴，远古文明的遗迹可以追溯到公元前7000年。

在伊朗伊斯兰革命胜利之后，伊朗领导人和执政者希望重新唤醒伊朗文化，并且发现文化中强势的一方面，于是伊朗传统英雄体育（祖卡纳——Zurkhanei 意为练功房）被引起重视，并且成立了英雄体育协会，用以宣传英雄体育，向全世界和年轻一带推广。

这项运动在伊朗帝国的时候就已经存在，是士兵们训练的项目。过去的武器，如今已经被其他装备所取代，例如彩色的木棍，重量从2到50公斤不等。

运动员两手各持一个木棒，伴随着击鼓声，将较重的一端挥向肩膀后。在旁人看来，这个动作仿佛是在抛木棒做杂耍。

之后，摔跤者们会围成一圈，在一块长板上做俯撑。

年长者会在圆圈中心领导大家一起进行。整个过程一直会有人高声吟唱祈祷，祈祷国家的昌盛，以及领袖的健康幸福。

他们还会祈祷真主帮助大家，帮助弱小的人们，并坚持正义之路。祖卡纳融合了很多舞蹈的动作，伴随着鼓点，最为年轻的巴拉万站到圆心旋转，之后逐个进入旋转。

最后，巴拉万以两方对战的古典摔跤结束，通巴鼓贯穿全程，满满的仪式感。

伊朗有丰富的文化遗产，使伊朗成为了一个热情的国家。

欢迎来到伊朗！