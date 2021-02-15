伊朗伊斯兰共和国外交部长：开辟伊中关系新前景

伊朗国家通讯社（IRNA）：扎里夫文章全文如下：

除夕之夜，当中国人民欢度新春之际，伊朗人民在纪念伊斯兰革命的胜利。伊朗因1979年革命而自豪，这场革命植根于伊朗悠久的历史文化，植根于以独立、自由、正义为核心的准则与价值观。

今年，我们将迎来与中华人民共和国建交50周年。伊中交往源远流长，两国通过古丝绸之路保持贸易和文化往来。建交半个世纪以来，两国关系取得了实质性发展。两国始于1971年的现代关系，其深度和广度与过去相比不可同日而语。50年来，双边关系稳步发展，各领域合作使伊中成为相互信赖的伙伴。

2016年1月，伊中关系提升到全面战略伙伴关系的高度。两国领导人多次强调，无论国际形势如何变化，两国友好关系都不会受到影响。伊中关系经受住了时间考验。特别是在新冠肺炎疫情蔓延的艰难时期，两国关系始终保持稳步发展的态势，两国支持对方采取迅速、有力的举措应对疫情。我们看到，两国在各领域坚定不移地相互支持，取得了丰硕成果。

总的来说，伊中两国在政治上都坚持独立自主的外交政策，在经济上追求合作，在国际事务上相互支持。共建“一带一路”是中国发挥全球作用的旗舰倡议，伊朗已积极参与到共建“一带一路”中并希望在其中发挥更大作用。毋庸置疑，伊中关系发展是建立在相互尊重主权和独立、尊重彼此不同的社会制度、合作共赢的基础之上的。这在未来也将成为两国互信与合作的巨大力量源泉。基于伊中双方都理解的这种强烈共识，面对共同的全球挑战，伊中合作空间广阔。

伊中建交50年来，世界发生了巨大变化。中国已成为世界经济和国际政治舞台上的重要力量，积极参与全球议程的制定。伊朗崛起成为西亚地区的一支重要力量。伊中比以往更有必要进一步加强双边关系，这为两国在充满挑战的世界中构建新型伙伴关系带来机遇。

伊朗不仅有丰富自然资源，还有重要人力资源，人口受教育程度高。相信在两国的共同努力下，双方将建立长期、稳定和现代化的两国关系模式。这也符合中国在西亚地区开展互利合作、友好相处、和平共处外交的新努力。最后，我想指出，尽管在发展进程中机遇与挑战并存，但我们永远不会忘记那些在困难时期支持我们的朋友。

(作者为伊朗伊斯兰共和国外交部长)