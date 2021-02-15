卡塔尔外交大臣访问伊朗 伊卡两国外长举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫在德黑兰会见了当日到访的卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德。

伊朗驻多哈大使哈米德·德赫甘尼称，伊卡双方在访问中将就双边关系、地区和国际形势进行讨论。

同日，伊朗外交部发言人哈蒂布扎德对卡塔尔推动美国与伊朗恢复履行伊核协议义务的努力表示欢迎，称卡塔尔是伊朗在地区的朋友和伙伴，伊卡双方在不同层级保持着密切磋商。

卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德曾于2月10日表示，卡塔尔支持让伊朗和美国重返伊核协议义务、缓解地区紧张局势的政治和外交进程。