伊朗外交部：若有关方未能履行义务 伊将停止执行《附加议定书》

伊朗国家通讯社（IRNA）：他还称，此举并不意味着国际原子能机构所有对伊监督措施都将结束，伊朗方面停止的是对《附加议定书》范围内国际原子能机构监督措施的配合，伊朗仍是《全面保障监督协定》的成员。

哈蒂布扎德强调，伊朗将继续与国际原子能机构合作，如果伊核协议其他方履行义务，伊采取的措施都是可逆的。

他还表示，伊朗的立场没有改变，继续坚持核活动的和平性质，伊最高领袖关于禁止大规模杀伤性武器和核武器的教令仍然存在。

哈蒂布扎德还就近日欧洲三国（英国、法国、德国）关于伊核协议的声明表示，欧洲三国有一个更简单的方式来结束当前的紧张局势，那就是恢复履行其协议义务。

他强调，伊核协议形势敏感，这种加剧紧张的做法无助于解决问题。

伊朗议会此前通过的法案规定，2月21日是伊核协议相关方履行协议的最后期限，否则伊朗将停止自愿履行附加议定书，与附加议定书相关的核查活动将被中止。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。