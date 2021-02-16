伊朗宣布将自23日起停止执行《核不扩散条约》附加议定书

伊朗国家通讯社（IRNA）：信函中，伊方请国际原子能机构尽快为伊相关行动采取必要配合措施。

加里布阿巴迪表示，今后伊方与国际原子能机构的合作将仅在《全面保障监督协定》义务基础上进行，直至对伊制裁得到实质性解除。

伊朗议会去年12月通过《反制裁战略法》，要求政府一定期限内在未发现对伊制裁“松动”的情况下，进一步减少履行伊在伊核协议中的义务，包括于2021年2月下旬停止自愿履行《核不扩散协定》附加议定书。

前日伊朗常驻国际原子能机构代表卡齐姆·加里巴巴迪表示，德黑兰对于核活动机密数据在媒体曝光一事非常担心。

与此同时，伊朗外交部发言人哈提卜扎德15日表示，若伊朗核问题全面协议相关方在规定期限内仍不履行协议，伊朗将中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，如果伊核协议相关方未能在2月21日前履行协议，伊朗将中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。

伊朗议会此前通过的法案规定，2月21日是伊核协议相关方履行协议的最后期限，否则伊朗将停止自愿履行附加议定书，与附加议定书相关的核查活动将被中止。

哈提卜扎德同时表示，伊朗将继续与国际原子能机构合作，如果伊核协议其他方履行义务，伊朗采取的措施都是“可逆的”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。