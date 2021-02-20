伊朗再吁拜登政府解除所有制裁 称将撤销报复措施

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫19日在个人社交媒体上发文表示，若美国“无条件且有效”解除“特朗普施行、重新施行或重新标记的所有制裁”，伊朗将“立即撤销”报复措施。

美国国务院发言人普赖斯18日在一份声明中说，美国将接受欧盟高级代表的邀请，与伊核协议参与方讨论通过外交途径解决伊核问题。美国国务卿布林肯同日也表示，美国准备与伊朗就重返伊核协议进行谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2020年9月19日，美国国务院单方面宣布，根据联合国安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊朗核问题全面协议达成前联合国对伊朗实施的制裁，于美国东部时间9月19日晚上8时起恢复生效。

安理会成员，包括伊核协议参与方多次重申，美国于2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。