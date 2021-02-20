伊朗将制造载运能力100人的喷气式民航客机

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗民用航空组织主席德甘尼·赞加内（Tooraj Dehghani Zanganeh）周五表示，将飞机引入伊朗航空机队的计划一直在进行，说：根据与伊朗国防和武装部队后勤部制定的计划，将制造伊朗载运70人的客机和载运100人的喷气式民航客机。

德甘尼·赞加内表示，伊朗载运100人的喷气式民航客机正在研究阶段，并补充说：伊朗科技公司正在建造燃气涡轮发动机，以制造飞机发动机。

伊朗民用航空组织主席说：目前，已经开始这架飞机研制阶段，希望能在不久的将来投入生产。