俄外交部：美国参加伊核协议问题会晤可成为恢复协议的一步

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫对卫星通讯社表示，俄罗斯积极评价美国愿意参加正在筹备的伊朗核计划"联合全面行动计划"问题会议。

早些时候，欧洲对外事务部负责政治事务的副秘书长恩里克•莫拉（Enrique Mora）在推特（Twitter）上宣布就"联合全面行动计划"筹备“六方”会晤的情况。美国国务院发言人内德•普莱斯（Ned Price）向卫星通讯社表示，美国已准备好参加欧盟正在筹备的国际调停“六方”和伊朗参加的会晤。此外，美国取消了唐纳德•特朗普政府关于恢复联合国对伊朗制裁的声明。

里亚布科夫说：“让我们希望（会晤）能够举行，这将是全面恢复"联合全面行动计划"运作的第一步，但是到目前为止，我们尚不清楚协议其它参与方如何对待这个想法。”

美国国务卿蓬佩奥2020年8月致函安理会轮值主席，宣称伊朗未能履行"联合全面行动计划"（伊核协议）的规定，并要求依照安理会第2231号决议重启针对伊朗的制裁程序。绝大多数安理会成员反对美国恢复针对伊朗制裁的想法。"联合全面行动计划"所有参与者认为，美方的通知不具有法律效力，并确信美国没有启动恢复限制措施进程，因为美国已不再是该协议的缔约国。联合国安理会主席也没有为华盛顿的要求采取任何行动。同时美方认为，进程已经开启，且制裁已经恢复。

联合国安理会第2231号决议于2015年获得通过，其中包括了伊朗若不履行"联合全面行动计划"就自动恢复对伊朗制裁的机制，有效期自2015年起10年。这项决议规定，如果在这项期限内查出伊朗任何严重违规行为，那么伊朗必须接受制裁，除非安理会通过相应的决议。只要其中有一个常任理事国反对这一决议，制裁也将在自通知安理会后30天内自动恢复。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了"联合国全面行动计划"。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。