伊朗回应美国关于伊核协议表态

伊朗国家通讯社（IRNA）：近期，美国国务卿布林肯表示，只要伊朗严格遵守伊核协议，美国就会与伊朗展开对话。美国国务院发言人18日称，美国已经接受欧盟邀请，与相关各方共同在伊朗出席的情况下，就伊朗核问题进行谈判。对此，伊朗外交部发言人哈蒂布扎德19日在社交媒体进行回应。

他表示，鉴于美国已经退出伊核协议，因此伊核协议参与国不是P5+1，而只是伊朗和P4+1国家（中、俄、法、英、德）。需要记住的是，特朗普政府已经离开协议并试图摧毁它。尽管态度是好的，但想要恢复P5+1，美国必须解除对伊制裁，之后伊朗将会回应。哈蒂布扎德强调，关键的顺序是：承诺、执行、会谈。

此外，针对美国和欧洲三国就伊核协议举行外长会，伊朗外长扎里夫18日晚在社交媒体上发文称，欧洲国家不应进行诡辩和挑衅伊朗，他们必须遵守自己的承诺并应要求美国结束特朗普政府对伊朗的经济恐怖主义政策。“我们的补救措施（指伊朗执行的《反制裁战略法》）是针对欧洲国家违反规定的行为。如果你们担心结果，不如先消除导致结果的原因。我们将跟随你们的行动。”

另外，关于美国撤回了此前特朗普政府有关恢复联合国对伊朗制裁的声明，伊朗外长扎里夫19日发表推文称，美国承认此前蓬佩奥提出的、按照联合国安理会第2231号决议重启对伊制裁是没有法律效力的，我们同意。如果美国想要履行联合国安理会第2231号决议，就必须做到无条件、有效地解除特朗普政府施加的所有对伊制裁。然后，伊朗将会立即撤销所有的补救措施。