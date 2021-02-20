伊朗伊斯兰革命胜利后国家取得哪些成就？ （三）

伊朗国家通讯社（IRNA）：1、努力实现真正意义上的、基于伊斯兰观的公正，取而代之佯称的公正。伊斯兰共和国体制中的公正，既不像自由主义观，无视它；也不像极左派观，滥用它。而是以宗教原则为基础实现社会公正，任何折衷主义与它相比也相距甚远；此外，基于一视同仁，公正对待的宗教观，在法律面前人人平等，领袖和社会公民一样享有平等的社会权利，绝不允许有任何歧视现象存在。

2、打击腐败现象，努力实现社会公正和司法公正。在这方面，有必要说明，即使在伊斯兰体制中，发生违反原则的事很正常，因为官员们不是无过失之人。令人欣慰的是，伊斯兰共和国的所有高官和大多数中层官员，他们都是廉洁的人，许多对他们的指控都是无辜的，如果他们真做了违法的事，敌人肯定会滥用腐败问题攻击这一体制。

另一方面，如果伊斯兰体制中的一名官员或公职人员腐败和失职了，那么伊斯兰共和国体制本身作为原告介入，并与之对簿公堂。曾经在逮捕一位有争议的经济腐败者时，就发生了这样的事，他试图贿赂官员按照他的计划行事，这位官员马上收到领袖办公室的警告。或者中层官员，甚至知名人士腐败后，我们也目睹他们受到法律的严惩和公正的审判。当然，某些情况下可能存在工作失误甚至错误，但不应将这种错误视为反腐失败。

有趣的是，如果这种事情发生在君主制中，情况会恰恰相反，无论是一般的负责人或是政府高官，还是与巴列维王室有关系的人都会陷入经济腐败和掠夺国库资金的泥潭。

一位学者就此这样写道：

穆罕默德·里扎·巴列维国王一上台就想敛财。石油价格飞涨后，国王以各种借口每天为自己和身边亲近的人在国内外聚敛财富和财产。1337年，他根据科学建议推动经济活动正常化，建立了一个名为“巴列维基金会”的经济组织。该基金会利用其地位采取非法行动，开设赌博场、夜总会、受贿场，设置专用场所进行工业、贷款，毒品，古物走私等交易，为巴列维家族敛财提供了场所。美国媒体估算，国王的财富达350亿美元，阿什拉夫·巴列维通过非法手段和滥用职权聚敛财富，成为巴列维王朝最富有的王室成员和世界富豪之一。

现如今，在纽约、巴黎、罗马、蒙特卡洛和世界其他地方还有她的几家炼油厂和豪华住宅。”另外，国王和王室家族把在国内外个人旅游的惊人旅费全部用公款支付。1348年，当伊朗的总收入约为10亿美元时，国王去美国旅行一次就花费20万美元。五十年代石油价格上涨，他们的旅行费用也增加了几十倍。例如，1977年，阿什拉夫·巴列维去美国，花了国库中的50万美元。此外，国王和王室成员把国库的钱捐赠给那些毫无需求的人，如被推翻的阿富汗国王、希腊国王、阿尔巴尼亚国王、保加利亚国王以及他们的妻子，还有美国和欧洲的官员们，最后是王公贵族，国王和朝臣的情妇。

当他们把公款一掷千金、挥霍无度的时候，伊朗大多数村庄和地方连最起码的安全饮用水都喝不上，电力和道路更是一塌糊涂，在德黑兰郊区哈拉比阿巴德长大的人也被剥夺应享有的权利。国王在波斯帝国建立2500年的庆祝活动耗资超过3亿美元，花费了大量的金钱和无休止地浪费了我们的国家资产，而我们的农村和郊区人口中，有一半以上还生活在贫困线以下。大多数城市和乡村的居民，没有任何公共交通工具和基本的基础设施，过最低限度的简单生活已成为普通民众的奢望。

3、努力解决诸如哈拉比阿巴德出现的丑陋现象，采取多项措施向所有伊朗人提供平等的社会基础设施服务，虽然资源和基础设施有限，对所有人无法做到一律平等，但在这方面采取了良好的步骤，因此，今天不会只有大城市的某些地区拥有社会基础设施和享受福利，而全国其他地区，甚至大城市，没有这些配套设施，即使有这种现象，也要归功于革命机构，例如建设圣战（农业圣战），住房基金会，伊玛目霍梅尼救助委员会，巴拉卡特基金会，万圣封印使者建筑基地解决了这些问题。如真主意欲，这一天将会到来，整个国家，从最偏远的村庄到最繁华的大城市都将享受到相同的基础设施。

此外，令政府尤其是伊朗革命领导牵挂的是，人民利益一定要保障公平，努力解决他们面临的问题，尤其是住房问题，住房是家庭的主要开支，如果没有住房，随之带来的是一系列的问题。所以，为了解决这一大难题，伊斯兰革命胜利一开始，就宣布了“伊玛目100帐号”、建立了住房基金会，第一批先安置无房者，然后针对所有伊朗人。但由于住房需求很大，为了能够解决除贫困者和弱势群体之外所有人的住房问题，实施了很多良好的帮扶项目，其中最成功的无疑是实施的米赫尔住房计划，即政府向人民提供免费的土地以及银行贷款便利，让人们能够建起自己的房子。

4、在此领域取得的成果还有：帮助扶持贫困地区发展，从而铲除贫困；提高妇女地位，改变妇女只是生育工具的观点，在维护妇女尊严和人格的基础上，鼓励妇女参与社会建设，充分发挥妇女的社会作用；改善社会环境，提高社会安全系数。