伊朗：与国际原子能机构总干事展开“富有成效的讨论”

伊朗国家通讯社（IRNA）：国际原子能机构总干事格罗西20日晚抵达德黑兰对伊朗进行访问。

伊朗驻国际原子能机构代表卡泽姆·加里巴·阿巴迪表示，伊朗与该机构进行了富有成果的对话，伊朗原子能组织负责人阿里·阿克巴尔·萨利希和国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西出席了对话会议，会谈结果将在今天晚上宣布。

周二，伊朗将停止履行附加议定书。伊朗原子能组织负责人阿里·阿克巴尔·萨利希早些时候表示，他将与国际原子能机构的格罗西讨论双方合作的问题。

他补充说，对话将讨论如何根据《不扩散核武器条约》组织视察。他批评了该机构泄露与伊朗核活动有关的信息，并强调在视察过程结束之前不得透露任何信息，伊朗已就此向该机构提出了书面和口头反对。

同时，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫说，有可能重新采取核协议范围之外的措施，换取其他各方遵守承诺。

他说，可以在所有当事方履行其义务时与华盛顿开始谈判，他指出，如果其他当事方遵守该协议，伊朗将迅速放弃减少履行核义务。

扎里夫补充说，任何即将进行的谈判都不会导致核协议形式和内容发生任何变化。

伊朗外交部长指出，结束国际原子能机构的突然视察没有违反核协议，他强调，伊朗没有寻求拥有核武器，也没有任何藏匿核武器的地方。