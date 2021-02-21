扎里夫：我们还没有看到华盛顿的政策有什么改变

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长穆罕默德•贾瓦德•扎里夫在接受伊朗英语新闻电视台（Press TV）采访时表示，美国在对其他国家进行制裁、欺凌和施压问题上有瘾。

扎里夫强调，“不过，这对我们这个有着一千多年历史的国家没用。我们拥有的是比美国历史更长的全球性帝国。”

扎里夫指出，直到现在，我们没有看到华盛顿的政策有什么改变。现任总统拜登总体上还是会重复其前任特朗普的政策。

他说，美国应该展现真正的行动，而不是承诺，因为这正是伊朗所需要的。

据扎里夫介绍，只要各方都履行自己在核协议中的义务，就会举行德黑兰与华盛顿之间的谈判。

他明确指出，谈判不会涉及协议变更和出现任何新条款。

美国白宫此前表示，拜登打算与盟国商议有关与伊朗谈判的计划。德黑兰方面表示，伊朗并没有与美国谈判的计划，这一问题上的任何进展都取决于美国采取的切实措施，包括取消对伊制裁。

2015年7月，伊朗和美英法俄中德等6国达成解决核问题的"联合全面行动计划"（即伊核协议），以全面解除联合国安理会、美国和欧盟对该国的经济和金融制裁。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，包括针对与伊朗开展业务国家的次级制裁。

伊朗2019年宣布将逐步放弃在伊核协议中承担的义务，并于2020年初不再遵守对核研究、离心机和铀浓缩水平的限制。