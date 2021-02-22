伊朗最高领袖批评美欧对伊的立场是不公正和傲慢不逊的

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）22日在与伊朗专家委员会成员的会晤时表示，美国和欧洲国家对德黑兰的行为是不公正、傲慢不逊和不正确的，而且类似的行为只能让伊朗人更加生气。

伊朗最高领袖强调，德黑兰不会放弃在核协议上的立场。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，“伊朗不会偏离在核问题上的理性立场。我们国家将根据其利益所需继续前进，甚至可将铀的浓缩度提高至60%。”

伊朗最高领袖就德黑兰在伊核协议的经历表示，伊朗伊斯兰共和国自从第一天根据伊斯兰教教义全面地履行其义务但是对方国家从第一天就违反了他们的义务，这些国家包括最近四个国家对伊朗提出一些要求（美、英、法、德）；因此毫无疑问但是今天这四个国家应该受批评。

他说，尽管面对美国单边退出伊核协议而同时这些国家也陪同华盛顿违反其义务，我们也应该放弃协议的义务但是我们尊敬的政府还是继续履行伊朗在伊核协议的义务，现在也虽然伊朗逐步中止履行协议部分条款，但同时承诺所采取措施“可逆”的。

阿亚图拉·哈梅内伊就以色列政权官员最近就伊朗核行动的立场表示，最近那个犹太复国主义的小丑也一直说我们不会让伊朗活动核武器，我们应该对他说，如果伊朗想要这些武器你和你的老大都不敢做任何事！但是这方面伊斯兰教的教义是不让我们想要这类大规模杀伤性的武器。