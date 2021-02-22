俄罗斯对伊朗与国际原子能机构达成的共识表示欢迎

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯消息，她指出，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西2月21日在访问德黑兰期间达成原则性重要共识，旨在双方继续进行合作，国际原子能机构进一步系统性地执行核查活动，并保障伊朗核计划高度透明。

扎哈罗娃在评论中称：“我们对该措施表示欢迎，我们希望，此举将能够改善伊朗及其核问题的整体政治局势，并减缓德黑兰协议反对者造成的紧张程度。关键的一点继续全面执行伊朗与原子能机构签署的全面保障协定，不受任何限制，到目前为止也是如此。我们注意到国际原子能机构总干事的保证，即双方商定的制度为期三个月，将使原子能机构能够进入相关设施并获得信息。”

据她称，今天最重要的是，由于伊朗方面周到和审慎路线以及国际原子能机构领导层的专业行动，为外交努力创造了需要空间，从而“全力重启”伊朗核协议。。

扎哈罗娃表示，莫斯科呼吁伊朗核协议各方以及美国立即采取行动挽救该协议。

俄罗斯外交部网站公布扎哈罗娃的评论中称：“国际原子能机构和伊朗为伊核协议目前参与者之间开展实质性对话的形成条件以及美国重返该协议并根据联合国安理会第2231号决议规定遵守义务做出切实的积极贡献，此外还为此前德黑兰暂停包括保障透明度在内的所有自愿措施‘解冻’。”

她还表示：“呼吁伊朗核协议各方，以及美国立即采取行动。”

国际原子能机构和伊朗原子能组织此前发布消息称，在2月23日将限制该组织的扩大检查后，德黑兰将继续执行有关国际原子能机构的全面保障协定。双方还就监测核设施达成“短暂谅解”。

国际原子能机构总干事拉斐尔•格罗西在推特中表示，已与伊朗达成“良好结果”，以及“技术性的短暂谅解”，因此国际原子能机构将继续在伊朗进行必要的核查和监测。

根据共同声明，将在3月内得到落实并不会违反法律。双方还将定期研究该问题。

格罗西表示，国际原子能机构检查员从事的活动类型将发生变化，但是他们的数量将保持不变。据他称，检查员获取伊朗核计划的准入将减少。