扎里夫：伊朗继续与国际原子能机构合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外长扎里夫说，伊朗是《不扩散核武器条约》成员国，将继续履行《不扩散核武器条约》及保障协定，并继续与国际原子能机构合作，但伊朗核设施的视频监控资料将不再像以前那样与国际原子能机构定期共享。

伊朗议会去年12月通过法案，要求政府如在一定期限内未发现对伊制裁“松动”，就应进一步突破伊核协议限制。

扎里夫本月17日表示，根据这一法案，如果伊核协议相关方在规定时间内仍不履行协议义务，伊朗将从2月23日开始中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。作为伊朗在伊核协议中所作承诺的一部分，伊朗按《不扩散核武器条约》附加议定书要求采取一些有关核活动的自愿措施，给予国际原子能机构更广泛监督伊朗核活动的权限。中止履行该议定书意味着这些措施将暂停。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

本月21日，国际原子能机构总干事格罗西在德黑兰会见伊朗官员，双方达成一项最长达三个月的临时技术协议，在此期间，国际原子能机构将继续其必要的核查和监督活动。