伊朗与韩就移交冻结资产达协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗央行总裁当地时间22日前往韩国驻伊朗大使馆，就韩国商业银行因美国制裁伊朗而冻结的伊朗资产问题进行了讨论。双方就韩国将冻结资产移交伊方指定之处，达成了协议。
美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。
受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资产。
伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。
伊通社（IRNA）德黑兰02月23电 韩国与伊朗就韩国商业银行所冻结的伊朗资产移交问题，达成了协议。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗央行总裁当地时间22日前往韩国驻伊朗大使馆，就韩国商业银行因美国制裁伊朗而冻结的伊朗资产问题进行了讨论。双方就韩国将冻结资产移交伊方指定之处，达成了协议。
美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。
受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资产。
伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。
伊通社（IRNA）德黑兰02月16电 伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫呼吁日本政府解冻伊朗在日资产。
伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 韩国外交部官员表示，韩美就被冻结的伊朗石油出口货款进行的谈判几近收尾，只剩下技术环节谈判。
伊通社（IRNA）德黑兰02月02电 伊朗外交部宣布，伊朗已允许被扣押的韩国油轮船员离开伊朗。此前，该油轮由于“多次违反海洋环境相关法律条例”，遭伊朗伊斯兰革命卫队扣押。
伊通社（IRNA）德黑兰01月23电 韩国外交部官员18日证实伊朗已向韩国和联合国提议，用冻结于韩国的石油出口货款缴纳拖欠的联合国会费，并称正与政府有关部门和机构，以及联合国就此进行讨论。
伊通社（IRNA）德黑兰01月23电 韩国外交部高官21日表示，随着美国新政府的上台，期待韩国船舶被伊朗扣留和在韩伊朗资金被冻结问题早日得到解决。
伊通社（IRNA）德黑兰01月19电 伊朗驻韩国大使馆19日就外交部第一次官（副部长）崔钟建日前率团访伊一事向韩联社发送立场文件称，伊方已向韩方表明解决资金冻结问题是当前的首要任务。
伊通社（IRNA）德黑兰01月18电 伊朗外交部发言人哈提卜扎德星期天（17日）说，伊朗拟用在韩国被冻结的资金支付联合国会费。
伊通社（IRNA）德黑兰01月12电 伊朗外长扎里夫要求到访的韩国外交部第一次官崔钟建韩方尽快解冻被扣的伊朗资金。
伊通社（IRNA）德黑兰01月10电 伊朗高级外交官10日强调，我们正式地要求韩国官员为了解决冻结伊朗资金的问题早点找到可靠的办法，因为目前这个问题就是两国关系中的优先事项。
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