伊朗与韩就移交冻结资产达协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗央行总裁当地时间22日前往韩国驻伊朗大使馆，就韩国商业银行因美国制裁伊朗而冻结的伊朗资产问题进行了讨论。双方就韩国将冻结资产移交伊方指定之处，达成了协议。

美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资产。

伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。