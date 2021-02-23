波斯神锋完胜C罗，63秒斩获欧冠处子进球，创7大历史纪录

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，开场仅仅63秒，塔雷米就在尤文图斯门前觅得大礼，他将本坦库尔传给什琴斯尼的皮球铲射入网，闪电般获得了自己欧冠联赛的处子进球。这次破门打乱了尤文图斯的部署，也为波尔图最终获胜奠定基础。塔雷米本赛季已经为波尔图完成第15次破门，在自己欧冠首个进球到来的同时，也创造了多项欧冠联赛新纪录。

欧冠联赛开场进球最快的亚洲球员。开场63秒破门，这是亚洲球员在欧冠联赛开场后破门时间最快的进球，塔雷米创造了新历史。

首位在欧冠攻破尤文球门的亚洲球员。二十多年前，伊朗前锋阿里代伊曾经在欧冠攻破过AC米兰队球门，而在欧冠联赛攻破尤文球门，塔雷米成为亚洲第一人。

本赛季亚洲球员欧冠首球。他成为2020-2021赛季欧冠联赛第一位进球的亚洲球员，在孙兴慜没有办法参加欧冠的情况下，塔雷米扛起了亚洲球员的大旗。

欧冠第一次首发就进球的亚洲球员。这是他第一次在欧冠联赛首发出场，进球的塔雷米成为第一位在欧冠首次首发就破门的亚洲球员。

帮助波尔图欧冠联赛首次击败尤文。波尔图是欧冠常客并且2次夺得过欧冠冠军，但是在欧冠联赛击败尤文尚属首次，塔雷米成为球队首功之臣。

波尔图队史亚洲球员欧冠首球。塔雷米成为波尔图队史第一位在欧冠联赛及淘汰赛破门的亚洲球员，开创了球队新历史。

第一位在欧冠与C罗同场竞技破门的亚洲球员。此前，2016年世俱杯日本球星柴崎岳曾与C罗同场竞技互飙进球，而在欧冠联赛当中，塔雷米成为第一位与C罗交锋并且完成破门的亚洲球员。C罗没有破门，与失利的尤文扫兴而去。

塔雷米加盟波尔图之后，目前葡超9次破门，葡萄牙杯5次破门，欧冠1次破门，15个进球是全队本赛季头号射手。尤其是今年以来，他的状态火热，是球队绝对主力中锋。在斩获欧冠处子进球后，他的身价也将进一步提升。