伊朗司法总监：美国和西方国家两伊战时严重地违反了人权

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，西方人在伊朗与伊拉克战争阶段时违反国际法的清单是比较长和丰富；这些国家当时为了实现其邪恶的目标多次违反了人权。

伊朗司法总监指出，今天提出人权的这些国家应该来到我们因为他们提供的化学武器的无辜受害者床前并了解到这些英雄是在过去的三十多年辛辛苦苦地忍受他们给萨达姆政权武器的病毒。

莱西强调，毫无疑问的是这些国家因为当时做的这种罪行必须在一家公正的法庭上审判。

1984年2至3月间，在两伊战场，伊拉克多次对伊朗较大规模使用了化学武器。

1983年10月19日，伊朗革命卫队和库尔德民主党伊朗陆军分队的几个师在伊拉克北部靠近苏莱曼尼亚的东部边境地区开始进攻。由于伊拉克防线开始崩溃，伊拉克开始积极使用芥子气，这样对伊朗军队和库尔德人造成了严重的损失。

1983年全年，伊拉克用毒共34次。1983年1至3月，伊拉克军队陆续对塞兰木兹、库尔德斯坦、沙尔哈尼、法克、木斯莱姆、沙马拉等地的伊朗军队阵地发射毒剂炮弹和毒剂迫击炮弹，造成伊朗士兵中毒者甚多。

为此，11月3日，伊朗政府曾致函联合国，首次指控伊拉克使用化学武器。

1984年1月30日，伊朗常驻联合国代表又致函裁军谈判会议主席，递交了一份伊拉克在伊朗皮朗沙赫尔使用化学武器的报告。