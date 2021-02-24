伊韩外长进行了会谈——扎里夫要求韩方尽快解决在韩被冻伊朗资金问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫与韩国外交部长官郑义溶通电话，双方就两国关系现况和进一步促进双边关系发展的方案广泛交换了意见。

郑义溶就伊朗释放今年1月被扣的韩国船舶的航员向扎里夫表示感谢。

扎里夫强调“伊方要求韩方尽快解决在韩被冻伊朗资金问题。”

伊朗外长说，不幸的在过去两年半以来伊韩两国关系受韩国一些银行违反行动的影响，而且值得注意的是这段时间伊朗人民在抗疫方面是非常需要在韩国被冻的那笔钱。

韩国外交部长官郑义溶就扎里夫要求表示，韩国政府将带着诚意，尽最大的努力解决问题。

此外，郑义溶还对伊方为努力恢复《联合全面行动计划》（JCPOA，即伊核协议）而与相关国家展开磋商等表示支持。

最近有报道称，韩国与伊朗就韩国商业银行所冻结的伊朗资产移交问题，达成了协议。

伊朗央行总裁当地时间22日前往韩国驻伊朗大使馆，就韩国商业银行因美国制裁伊朗而冻结的伊朗资产问题进行了讨论。双方就韩国将冻结资产移交伊方指定之处，达成了协议。

美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资产。

伊朗曾数次要求韩国不要因美国制裁而冻结伊朗在韩资金。