汪文斌：中方将一如既往地维护伊核全面协议

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据中国外交部官网消息，2021年2月24日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

中国外交部发言人汪文斌表示，中国高度重视伊朗核问题，一贯积极推动相关政治外交解决进程，维护国际核不扩散体系，维护中东地区的和平稳定。中方为推动全面协议重返正轨做了大量工作，发挥了重要作用。

汪文斌说，在去年12月召开的伊核问题外长会上，王毅国务委员强调，各方应坚定不移地维护全面协议，公平客观解决履约争端，妥善处理地区安全问题，推动美国早日无条件重返协议。王毅国务委员倡议召开协议参与方加美方的国际会议，启动美国重返协议的进程。欧盟日前就此提出具体设想。中方表示支持，并就此同包括美伊在内的各方保持着密切沟通。中方期待会议聚焦讨论美伊分步对等恢复履约的路线图，并争取“早期收获”。

汪文斌介绍，今年2月10日和22日，外交部马朝旭副部长两次应约与美国总统伊朗事务特使马利通电话，就伊核问题深入交换意见。马朝旭阐述了中方在伊核相关问题上的立场和关切，强调美方重返全面协议并解除对伊制裁，是打破当前伊核僵局的关键；美方应以实际行动解决伊方关切，增加美伊互信，促成全面协议参与方与美国非正式会议，讨论美伊分步对等恢复履约的路线图。双方均表示将致力于政治解决伊核问题，愿与有关各方加强对话，共同推动全面协议早日重返正轨。双方同意就此保持沟通协调。

2月22日，马朝旭副部长与伊朗副外长阿拉格齐通电话。马朝旭表示，全面协议参与方宜尽早与美举行非正式会议，巩固当前有利势头。双方都强调，美国尽快重返全面协议并解除对伊制裁，是打破当前伊核僵局的关键。有关各方应抓住机遇，推动全面协议重返正轨和伊朗核问题的政治外交解决，维护中东地区的和平与稳定。

此外，中国外交部军控司负责人同全面协议各方始终保持着密切沟通。

汪文斌表示，中方将一如既往地维护全面协议，推动全面协议尽早恢复完整、有效履行，更好地维护中东地区和平稳定。

汪文斌指出当前伊核问题局势处在关键节点，机遇和挑战并存。中方始终认为，美方重返全面协议并解除对伊制裁，是打破伊核僵局的关键。中方赞赏伊方与国际原子能机构日前就保障监督问题达成技术谅解，也注意到双方都积极评价这一成果。中方希望相关谅解能够得到忠实履行，同时也呼吁其他各方都能为此发挥建设性作用。