伊朗卫生部副部长：国内迄报告了112例感染变异新冠病毒的病例

伊通社（IRNA）德黑兰02月24电 中国外交部发言人汪文斌说，中方始终认为，美方重返全面协议并解除对伊制裁，是打破伊核僵局的关键。中方赞赏伊方与国际原子能机构日前就保障监督问题达成技术谅解，也注意到双方都积极评价这一成果。