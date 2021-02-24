伊朗卫生部副部长：国内迄报告了112例感染变异新冠病毒的病例

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，伊全国多数省份都报告了变异病毒病例，胡泽斯坦省受变异病毒影响最为严重。
莱希表示，感染变异病毒的症状与普通病毒类似，但传播和致病性都更高。民众务必认真落实防疫规定，加强对变异病毒的防范。
伊朗卫生部今日宣布，自23日中午至24日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例8270例，新增死亡病例73例，新增治愈病例6712例；伊境内累计确诊1598875例，累计死亡59736例，累计治愈1365253例，累计进行新冠病毒检测10616717人次。
伊通社（IRNA）德黑兰02月24电 伊朗卫生部副部长莱希宣布，国内迄报告了112例感染变异新冠病毒的病例，其中8人死亡。
伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，伊全国多数省份都报告了变异病毒病例，胡泽斯坦省受变异病毒影响最为严重。
莱希表示，感染变异病毒的症状与普通病毒类似，但传播和致病性都更高。民众务必认真落实防疫规定，加强对变异病毒的防范。
伊朗卫生部今日宣布，自23日中午至24日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例8270例，新增死亡病例73例，新增治愈病例6712例；伊境内累计确诊1598875例，累计死亡59736例，累计治愈1365253例，累计进行新冠病毒检测10616717人次。
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