第一批中国疫苗即将抵达伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部副部长阿里雷扎·雷西（Alireza Raeisi）说，第一批中国国家药监局已批准国药集团（Sinopharm）今天将抵达伊朗首都德黑兰国际机场。

他说，在不远的将来伊朗还会进口如“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）、印度疫苗等国家的新型冠状病毒疫苗。

雷西表示，这两天“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）也会通知我们要把4百万剂新型冠状病毒疫苗发给伊朗的时间。

伊朗卫生部长纳马基最近表示，伊朗将在不久的将来成为世界上最大的新型冠状病毒疫苗生产国之一。

纳马基保证伊朗将很快成为世界上最大的疫苗生产国之一，并将把疫苗出口到世界各地，将在9月之前为伊朗所有的弱势群体接种疫苗。

自去年3月以来，一直在以3种方式从外国公司寻求疫苗，以期提供最安全的疫苗类型，同时也在尽力生产本土疫苗。已经与古巴合作，希望在3月份投入生产。

纳马基11日也表示伊朗将在2到3个月内成为生产和出口新型冠状病毒疫苗的重要枢纽，将成为世界上疫苗的出口国之一。

最近伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普尔1月底对卫星通讯社表示，伊朗希望成为中东地区新冠疫苗生产供应中心，俄罗斯能够在此方向上提供帮助，而“卫星-V”疫苗可以出口到其他国家。

最近伊朗卫生部长纳马基在拉齐血清与疫苗研究所生产新冠疫苗的揭幕仪式上表示，伊朗是该地区唯一生产疫苗历史悠久的国家。

伊朗在2月9日宣布开始进行疫苗接种，医护人员是第一批接种疫苗的人群。在不久的将来，伊朗将成为世界疫苗生产中心之一。