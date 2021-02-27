伊朗驻华使馆也追《山海情》？使馆外交官受访谈观后感

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国全国脱贫攻坚总结表彰大会2月25日上午隆重举行，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。在这样一个历史性时刻，中国的伟大成就也吸引了全世界的目光。2月25日下午，中国互联网上的一大“网红”伊朗驻华使馆便第一时间致以祝贺。中国网友直呼“配图用心了！”

伊朗使馆在微博上写道：中国已消除绝对贫困，向中国政府和人民致以热烈祝贺！贫穷是实现人权的最大障碍。成功解决14亿人的温饱问题，让世界看到了中国对人权的尊重。

在文字下方，伊朗使馆配了一张中国近期热播电视剧《山海情》的海报。以外国人的视角，能把脱贫的重大意义和亲民的影视剧相结合，接地气地面向网友表达真诚祝贺，难怪让人点赞“用心”。一位网友更评论：“配图好评。小编也看了？”

2月26日下午，伊朗驻华使馆微信公众号也推送了同样的内容。伊朗朋友如何看待中国的脱贫成就？发微博时为何想到了《山海情》？北京日报客户端记者就此采访了伊朗驻华使馆。

“我发现这部电视剧很受欢迎。”伊朗使馆一位外交官说，“通过电视剧来更多地了解中国是非常有趣的。虽然对我来说想看懂这部电视剧不是那么容易，因为演员说的是方言，但我还是能看得出来这是一个非常感人的故事。我一直知道中国在脱贫方面取得了巨大的成就，但只是有一个抽象的概念。这部电视剧向你展现了一幅中国人民如何摆脱贫困的生动画面。”

消除贫困让世界看到了中国对人权的尊重——接着微博中的这句话，这位外交官进一步说，“总是有人喜欢在人权问题上对包括中国在内的许多发展中国家进行指责，但一旦我了解了中国，了解到中国政府为提高人民生活水平所做的巨大努力，就可以看到中国是如何尊重人权的。人权概念不应被个别国家所垄断。”

除了称赞伊朗使馆这条微博“用心”之外，中国网友还纷纷给伊朗送上祝福，加油打气：

“伊朗，一起加油”

“携手并肩，一起努力”

“中国人民共庆这个历史性时刻！也衷心祝福伊朗人民早日克服困难，生活蒸蒸日上！（配图选得太赞了）”

还有网友想到了更多的好朋友：

“亚非拉的老铁们，要一起加油消除贫困！”

看到这些暖心又提气的评论，似乎中伊友谊还真有点《山海情》的味道了。