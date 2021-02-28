伊朗外交部召见土耳其大使表达抗议

伊朗国家通讯社（IRNA）：土耳其驻德黑兰大使达里亚·奥里斯（Darya Ores）周日被伊朗外交部召见，理由据是土耳其内政部长关于土耳其库尔德工人党（PKK）分子在伊朗境内的存在提出不可接受的言论，并向他表达了正式抗议。

在召见期间，伊方提出土耳其驻伊拉克大使的声明也没有根据。

2020年9月8日土耳其和伊朗表示，将利用现有合作机制共同打击库尔德工人党等在两国边界处的活动。

土耳其和伊朗高级合作委员会会议当天以视频方式举行，土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼共同主持。

双方在会后发表联合声明说，两国有责任充分利用现有合作机制打击库尔德工人党和其他恐怖组织在双方边界处的活动，并在打击恐怖主义和有组织犯罪方面采取协调一致的联合行动。此外，双方重申致力于加强经济合作，以减少新冠疫情给双边贸易带来的负面影响。

埃尔多安在会议上表示，土伊之间的对话对解决许多地区问题具有决定性作用。鲁哈尼表示，两国是地区大国，只有加强双边关系，才能成功对抗地区内针对两国的敌意和仇视。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。土耳其将库尔德工人党视为恐怖组织。