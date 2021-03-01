伊朗外交部：对方的积极行动能带来伊方积极的反应

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德(Saeed Khatibzadeh) 宣布，现在与美欧会谈“时机不对”。

他表示，德黑兰认为现在不是“合适的”时机，坚称美国必须取消针对伊朗的所有单方面制裁措施。

这位伊朗外交官强调，就伊核问题我们的立场很清楚；我们一见到对方的积极行动就会积极地回应，而且对方的行动和立场是将明确伊方的下一步行动。

他说，直到现在，我们没有看到华盛顿的政策有什么改变。现任总统拜登总体上还是会重复其前任特朗普的政策。

伊朗外交部发言人说，美国应该展现真正的行动，而不是承诺，因为这正是伊朗所需要的。

哈提卜扎德表示，“考虑到美国和欧洲三国最近的行动和声明，伊朗不认为现在是跟这些国家举行非正式会议的时候。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗强烈反对以色列立场

伊朗外交部发言人在例行记者会上就以色列总理称货船爆炸是伊朗所为表示，我们强烈反对以色列这一指控，波斯湾和阿曼湾水域的安全对伊朗而言十分重要，伊朗不允许以色列在这一地区“引发恐慌”。

他说，伊朗仔细地就地区趋势进行研究并这些胡说八道的话就符合以色列这样腐败的官员。

“埃利奥斯·雷伊”号货船从沙特阿拉伯东部达曼港起航前往新加坡，2月25日晚在阿曼湾发生爆炸。爆炸致使船体出现两个洞，但货船仍能行驶，船员平安。