伊朗新冠确诊病例——累计1639679例 累计治愈1399934例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自2月28日中午至3月1日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例8510例，新增死亡病例108例，新增治愈病例6809例；伊境内累计确诊1639679例，累计死亡60181例，累计治愈1399934例，累计进行新冠病毒检测10912409人次。

她说，现存确诊病例179564例，其中重症患者3727人；今日新增确诊病例中812例住院治疗。目前全国分别有11、32、251、154个红色、橙色、黄色和蓝色风险城市。



萨还表示，在英国发现的变异新冠病毒已在伊许多省份传播，其传染性数倍于普通病毒。预防变异病毒的最重要方式是加强防控措施，民众应佩戴口罩并避免不必要的外出和聚会。希在民众的配合下能够避免第四轮疫情在伊暴发。

2月28日，伊朗民航组织发言人萨巴赫什宣布，根据国家防疫指挥部规定，为加强新冠肺炎疫情防控，伊朗暂停了同32个国家之间的往返航班，通过直航或中转航班来伊并在抵伊前两周内曾于上述国家停留超过4小时的旅客将被禁止入境伊朗。

上述32个国家包括：英国、南非、安哥拉、阿根廷、玻利维亚、博茨瓦纳、巴西、布隆迪、佛得角、智利、哥伦比亚、刚果（金）、厄瓜多尔、斯威士兰、法属几内亚、莱索托、圭亚那、马拉维、毛里塔尼亚、莫桑比克、纳米比亚、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、卢旺达、塞舌尔、苏里南、坦桑尼亚、乌拉圭、委内瑞拉、赞比亚、津巴布韦。

萨巴赫什强调，所有伊朗籍和外国籍人员来伊前须持有96小时内有效的核酸检测阴性证明，检测费用由旅客自行承担。证明应由经当地卫生部门批准的检测中心以英文形式出具，或经伊驻当地使领馆核可。旅客登机前需填写健康申明表格后提交航空公司，旅行途中需填写旅行承诺书并于抵伊时交给伊卫生部派驻机场的工作人员。