2021年3月3日 上午12:01
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中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章《中国脱贫攻坚战取得全面胜利》

中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章《中国脱贫攻坚战取得全面胜利》

伊通社（IRNA）德黑兰03月02电 中国驻伊朗大使常华在伊朗国家通讯社发表署名文章《中国脱贫攻坚战取得全面胜利》，宣介习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神和中国脱贫攻坚成就。

伊朗国家通讯社（IRNA）：常华所写的文章全文如下：

2月25日，中国国家主席习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

2012年以来，中国政府实施精准扶贫、精准脱贫战略，坚持以人为本，保障生存权，促进发展权，将妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族等特定群体中的贫困人口作为重点对象，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。拥有14亿人口的最大发展中国家，历史性地消除了绝对贫困现象，人民收入和生活水平显著提高，每一个人的教育权、医疗权和住房权得到保障，为全球减贫和人权事业作出了重大贡献。

贫困是人类社会的顽疾。一部中国史，就是一部中华民族同贫困作斗争的历史。几千年来，由于生产力水平低下，以及疾病、战乱、自然灾害等因素的影响，即使在历史上的“盛世”，人们也从未远离贫困。近代以后，由于封建统治的腐朽和西方列强的入侵，贫困的梦魇更是严重困扰着中国人民。中国共产党自成立时起，就肩负起为中国人民谋幸福的历史使命。从帮助穷苦人翻身得解放到推进社会主义建设，从实施大规模、有计划、有组织的扶贫开发，到开展声势浩大的脱贫攻坚人民战争，中国共产党带领人民进行了长期艰辛奋斗，终于在中国共产党成立一百周年的重要时刻取得脱贫攻坚全面胜利。

习近平主席指出，我们立足我国国情，把握减贫规律，出台一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论。主要是：坚持党的领导，为脱贫攻坚提供坚强政治和组织保证；坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移走共同富裕道路；坚持发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，形成脱贫攻坚的共同意志、共同行动；坚持精准扶贫方略，用发展的办法消除贫困根源；坚持调动广大贫困群众积极性、主动性、创造性，激发脱贫内生动力；坚持弘扬和衷共济、团结互助美德，营造全社会扶危济困的浓厚氛围；坚持求真务实、较真碰硬，做到真扶贫、扶真贫、脱真贫。

2012年以来，中国平均每年1000多万人脱贫，贫困人口收入水平显著提高，脱贫群众不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，饮水安全也都有了保障。2000多万贫困患者得到分类救治，近2000万贫困群众享受低保和特困救助供养，2400多万困难和重度残疾人拿到了生活和护理补贴。贫困地区发展步伐显著加快，经济实力不断增强，基础设施建设突飞猛进，社会事业长足进步。新改建农村公路110万公里，新增铁路里程3.5万公里。贫困地区农网供电可靠率达到99%，贫困村通光纤和4G比例均超过98%。790万户、2568万贫困群众的危房得到改造，累计建成集中安置区3.5万个、安置住房266万套，960多万人搬入了新家园。

摆脱贫困不仅是发展中国家面临的难题，也是长期困扰全球发展和治理的突出难题。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。纵览古今、环顾全球，没有哪一个国家能在这么短的时间内实现几亿人脱贫。特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，成就有目共睹。在实践中，中国积极开展国际减贫合作，为发展中国家提供力所能及的帮助，为世界反贫困斗争提供了中国智慧和中国方案。中国愿同各国人民一道，坚定推进减贫事业，为建设没有贫困、普遍繁荣的人类命运共同体携手前行。

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