中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章《中国脱贫攻坚战取得全面胜利》

伊朗国家通讯社（IRNA）：常华所写的文章全文如下：

2月25日，中国国家主席习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

2012年以来，中国政府实施精准扶贫、精准脱贫战略，坚持以人为本，保障生存权，促进发展权，将妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族等特定群体中的贫困人口作为重点对象，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。拥有14亿人口的最大发展中国家，历史性地消除了绝对贫困现象，人民收入和生活水平显著提高，每一个人的教育权、医疗权和住房权得到保障，为全球减贫和人权事业作出了重大贡献。

贫困是人类社会的顽疾。一部中国史，就是一部中华民族同贫困作斗争的历史。几千年来，由于生产力水平低下，以及疾病、战乱、自然灾害等因素的影响，即使在历史上的“盛世”，人们也从未远离贫困。近代以后，由于封建统治的腐朽和西方列强的入侵，贫困的梦魇更是严重困扰着中国人民。中国共产党自成立时起，就肩负起为中国人民谋幸福的历史使命。从帮助穷苦人翻身得解放到推进社会主义建设，从实施大规模、有计划、有组织的扶贫开发，到开展声势浩大的脱贫攻坚人民战争，中国共产党带领人民进行了长期艰辛奋斗，终于在中国共产党成立一百周年的重要时刻取得脱贫攻坚全面胜利。

习近平主席指出，我们立足我国国情，把握减贫规律，出台一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论。主要是：坚持党的领导，为脱贫攻坚提供坚强政治和组织保证；坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移走共同富裕道路；坚持发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，形成脱贫攻坚的共同意志、共同行动；坚持精准扶贫方略，用发展的办法消除贫困根源；坚持调动广大贫困群众积极性、主动性、创造性，激发脱贫内生动力；坚持弘扬和衷共济、团结互助美德，营造全社会扶危济困的浓厚氛围；坚持求真务实、较真碰硬，做到真扶贫、扶真贫、脱真贫。

2012年以来，中国平均每年1000多万人脱贫，贫困人口收入水平显著提高，脱贫群众不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，饮水安全也都有了保障。2000多万贫困患者得到分类救治，近2000万贫困群众享受低保和特困救助供养，2400多万困难和重度残疾人拿到了生活和护理补贴。贫困地区发展步伐显著加快，经济实力不断增强，基础设施建设突飞猛进，社会事业长足进步。新改建农村公路110万公里，新增铁路里程3.5万公里。贫困地区农网供电可靠率达到99%，贫困村通光纤和4G比例均超过98%。790万户、2568万贫困群众的危房得到改造，累计建成集中安置区3.5万个、安置住房266万套，960多万人搬入了新家园。

摆脱贫困不仅是发展中国家面临的难题，也是长期困扰全球发展和治理的突出难题。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。纵览古今、环顾全球，没有哪一个国家能在这么短的时间内实现几亿人脱贫。特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，成就有目共睹。在实践中，中国积极开展国际减贫合作，为发展中国家提供力所能及的帮助，为世界反贫困斗争提供了中国智慧和中国方案。中国愿同各国人民一道，坚定推进减贫事业，为建设没有贫困、普遍繁荣的人类命运共同体携手前行。