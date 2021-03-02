联合国秘书长就结束也门战争与伊朗外长通话

伊朗国家通讯社（IRNA）：通话中联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯为伊朗外长扎里夫解释联合国就结束也门战争的最近行动，并呼吁伊朗伊斯兰共和国在帮助也门建立和平方面继续发挥其建设性作用。

扎里夫也说，伊方一直以来支持联合国就也门冲突的作用；我们强调也门战争必须在最早的时间内结束，而应该解除目前该国的围困。

伊朗外长强调，联合国应该就向也门人民提供人道主义援助方面发挥其作用。

他表示，我们希望通过进行也门内部对话在一种包容性的环境下该国能建立其新的政府。

最近伊朗外长在德黑兰与联合国也门问题特使会晤后表示，伊朗支持联合国在结束也门冲突方面发挥“有效作用”。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思的办公室发表声明说，格里菲思自7日抵达德黑兰以来，一直与伊朗官员进行会谈。这是“支持政治解决”也门冲突的努力的一部分。

在也门胡塞武装组织和被国际承认的也门政府之间的冲突中，伊朗一直支持胡塞组织。伊朗否认关于它向胡塞组织提供武器的指控。

在会见格里菲思期间，伊朗外长扎里夫表示，伊朗“完全愿意支持联合国在解决也门危机方面发挥有效作用”。

扎里夫强调说，“这场战争以及对也门人民实行的经济封锁造成了非常困难的局面”。