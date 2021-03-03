鲁哈尼：美国新政府为解除伊朗的制裁还没有采取实质性步骤

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼4日在内阁会议上说，解除制裁和全面履行伊核协议的义务一方面很难，一方面很简单；我们多次强调一美国解除制裁伊朗就会重返核协议。

他说，毫无疑问的是上述的行动很简单，而且美方就可以在两三天内做到的；这样的做法只要对方的真正意志，那样的话我们就能把这个事情在下个星期以内做完。

鲁哈尼表示，如果对方为解决这个问题没有真正的意志并想继续走特朗普作为一个丢脸人的道路，肯定结果也会同美国原政府一模一样。

伊朗总统昨天在同法国总统马克龙通电话时表示，美国解除对伊制裁是伊朗核问题全面协议重回正轨的唯一路径，他敦促各方抓住目前仍然存在的重启协议的机遇。他同时警告有关国家不要在国际原子能机构采取“非建设性”行动。

鲁哈尼说，伊朗减少履行伊核协议承诺，其原因是美国单方面退出协议、相关欧洲国家未能履行协议承诺。尽管伊朗政府根据伊朗议会法案，2月23日开始中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书，但是伊朗继续同国际原子能机构合作，伊方也从未退出伊核协议。

鲁哈尼称，新冠疫情下，美国“残酷和非法的”的制裁阻碍了伊朗使用资金进口医药品，希望欧盟和法国不再对这种“非人道行为”保持沉默。他同时表示，在国际原子能机构采取任何“非建设性”行动都会给当前局势带来新的挑战并使之更加复杂。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。