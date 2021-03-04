伊朗司法总监：西方国家是世界人权法庭上的主要被告

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗司法总监易卜拉欣·莱西(Ebrahim Raeisi) 就西方国家在两伊战争期间向萨达姆政权提供化学武器说，这些国家当时与伊拉克政权合作并严重地违反世界人权，因此他们现在是世界人权法庭上的主要被告。

他说，今天我们是原告者而西方国家应该坐在被告者的地方；他们应该回答当时怎么通过与萨达姆的合作杀害了那么多无辜的老百姓。

1984年2至3月间，在两伊战场，伊拉克多次对伊朗较大规模使用了化学武器。

1983年10月19日，伊朗革命卫队和库尔德民主党伊朗陆军分队的几个师在伊拉克北部靠近苏莱曼尼亚的东部边境地区开始进攻。由于伊拉克防线开始崩溃，伊拉克开始积极使用芥子气，这样对伊朗军队和库尔德人造成了严重的损失。

1983年全年，伊拉克用毒共34次。1983年1至3月，伊拉克军队陆续对塞兰木兹、库尔德斯坦、沙尔哈尼、法克、木斯莱姆、沙马拉等地的伊朗军队阵地发射毒剂炮弹和毒剂迫击炮弹，造成伊朗士兵中毒者甚多。

为此，11月3日，伊朗政府曾致函联合国，首次指控伊拉克使用化学武器。

1984年1月30日，伊朗常驻联合国代表又致函裁军谈判会议主席，递交了一份伊拉克在伊朗皮朗沙赫尔使用化学武器的报告。