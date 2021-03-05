伊朗宣布挫败一起民航劫机阴谋

伊朗国家通讯社（IRNA）：声明表示，险遭劫持的是一架隶属于伊朗航空公司的Fokker 100型飞机，航班编号334。

声明称，该航班于当地时间4日离开阿瓦士机场前往东部城市马什哈德，该起阴谋被安全部队挫败。

声明表示，该飞机在伊斯法罕机场紧急迫降，肇事者已被逮捕。根据最初的供词，肇事者试图劫持飞机并降落在某个波斯湾地区国家。

革命卫队表示，在本次事件中没有乘客受伤，乘客们已经搭乘另一航班离开伊斯法罕前往马什哈德。目前案件正在进一步调查当中。