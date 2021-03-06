伊朗在华留学生增至大约三千

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华文化参赞阿巴斯阿里·瓦法伊（Abbasali Vafaei）目前在中国20家伊朗学中心研究波斯和伊朗的文化；同时中国的14所大学里有波斯语的专业。

他说，目前中国在教波斯语拥有比较活跃的教授，而且现在8名伊朗的教授都在中国为中国学生开了有关波斯文化的课。如果没有爆发疫情的问题，这些来自伊朗的教授将增至13名。

波斯语作为波斯一伊斯兰文化的重要语言载体，历史上.在东西方文化的沟通和交流方面发挥了十分重要的作用，由于伊斯兰文化的大范围西进东渐，波斯语在中亚地区以及中国西部地区得到了广泛传播和应用，并对包括中国穆斯林少数民族语言在内的许多语言产生了不同程度的影响。

历史事实表明，中国是世界上波斯语较早传人并开展有关教学活动的国家之一，我国各族人民开展的波斯语教学活动，如同中伊(伊朗)友好关系一样，历史悠久。有着漫长的发展历程和丰富的实践活动，为促进中例朗)文化交流的长期持续发展做出了重要贡献，从一个侧面反映了中伊(朗)文化交流的发展进程。不但是中国外语教学史的组成部分，而且也是中伊(朗)文化交流和中伊(朗)人民友好交往史的重要内容。