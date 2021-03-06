两伊道路部长就伊朗与伊拉克铁路连通举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：对伊拉克进行正式访问的伊朗道路与城市发展部长在会议中强调，两国中间的交通是双方扩大各种合作的非常重要因素，而伊方非常重视与伊拉克政府的类似合作。

前几个月伊朗总统鲁哈尼表示，希望伊朗与伊拉克开启就铁路连通的合作。

与此同时，叙利亚交通部消息人士向亲政府的《祖国报》（Al-Watan）表示，叙利亚、伊拉克和伊朗计划将铁路合并为一个统一的网络，就此问题的会议正在计划中。

消息人士表示：“目前，各国正在努力恢复叙利亚、伊朗和伊拉克铁路连接项目，确定各国代表会面的日期，以便制定出相关看法。”该项目本身具有战略意义，在2011年叙利亚危机爆发之前就已开始，但此后被暂停。

他说，该项目的目标是确保伊拉克和伊朗能够进入叙利亚港口，并在未来将线路延长到中国。

消息人士解释称，叙利亚在危机前完成了97%的项目，但在战争期间，大部分道路都被毁。在伊拉克还有大约两公里的铁路要修建。与此同时，伊朗和伊拉克计划，两国铁路的连接点将位于伊拉克城市巴士拉。

伊拉克国家铁路公司总裁Taleb al-Husseini此前向伊拉克媒体表示，计划就三国铁路连接问题举行三方会议。