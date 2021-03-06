2021年3月7日 上午12:22
Journalist ID: 3077
News Code: 84254808
0 Persons

两伊道路部长就伊朗与伊拉克铁路连通举行会谈

两伊道路部长就伊朗与伊拉克铁路连通举行会谈

伊通社（IRNA）德黑兰03月06电 伊朗道路与城市发展部长就伊朗与伊拉克铁路连通与伊拉克道路部长举行会谈。

伊朗国家通讯社（IRNA）：对伊拉克进行正式访问的伊朗道路与城市发展部长在会议中强调，两国中间的交通是双方扩大各种合作的非常重要因素，而伊方非常重视与伊拉克政府的类似合作。

前几个月伊朗总统鲁哈尼表示，希望伊朗与伊拉克开启就铁路连通的合作。

与此同时，叙利亚交通部消息人士向亲政府的《祖国报》（Al-Watan）表示，叙利亚、伊拉克和伊朗计划将铁路合并为一个统一的网络，就此问题的会议正在计划中。

消息人士表示：“目前，各国正在努力恢复叙利亚、伊朗和伊拉克铁路连接项目，确定各国代表会面的日期，以便制定出相关看法。”该项目本身具有战略意义，在2011年叙利亚危机爆发之前就已开始，但此后被暂停。

他说，该项目的目标是确保伊拉克和伊朗能够进入叙利亚港口，并在未来将线路延长到中国。

消息人士解释称，叙利亚在危机前完成了97%的项目，但在战争期间，大部分道路都被毁。在伊拉克还有大约两公里的铁路要修建。与此同时，伊朗和伊拉克计划，两国铁路的连接点将位于伊拉克城市巴士拉。

伊拉克国家铁路公司总裁Taleb al-Husseini此前向伊拉克媒体表示，计划就三国铁路连接问题举行三方会议。

Your Comment

You are replying to: .
4 + 7 =