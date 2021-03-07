媒体：伊朗问了国际原子能机构一个很难回答的问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：在本周的国际原子能机构理事会季度会议上，加里巴巴迪表示，目前除了以色列外，中东所有国家都是《不扩散核武器条约》的签约国，都承诺接受国际原子能机构的保障和监督。而以色列秘密发展核武器，不仅威胁地区和世界的安全与稳定，而且对《不扩散核武器条约》和国际原子能机构保障措施的有效性也构成严重的持续威胁。

加里巴巴迪进一步指出，以色列没有加入任何限制军备条约或核不扩散条约，该国拒绝加入《不扩散核武器条约》，不将其核设施和核活动置于国际原子能机构的监督之下，不履行签约国的义务，但却享有比签约国更有利的优待。

加里巴巴迪认为，《不扩散核武器条约》的一个非签约国，利用了国际原子能机构的一切优待，却认为自己不用负任何责任、不受任何约束，这是非常矛盾的。更过分的是，以色列还有恃无恐，对其他签约国指手画脚。加里巴巴迪认为，这是国际原子能机构的一个严重缺陷，需要妥善处理。

加里巴巴迪还说，讽刺的是，国际原子能机构、其秘书处、理事会和大会都把重点放在《不扩散核武器条约》的成员国身上，而忽视以色列在这个不稳定的中东地区的活动以及材料，这是一个长期的战略错误。

加里巴巴迪质问，在这种情况下，其他国家成为《不扩散核武器条约》签约国、接受国际原子能机构的监督，还有什么好处？国际原子能机构还如何向国际社会证明自身是一个认真、专业和公正的机构？该机构对以色列的沉默，难道不是向其他签约国发出信号：成为签约国意味着接受最强力的核查和监管制度，而不加入则意味着可以自由行动而无任何义务，甚至可以获得优待政策。

此前媒体称，伊朗媒体2月23日报道，由于美国在规定时间内没有采取伊朗认可的解除制裁措施，伊朗当天开始中止自愿履行《不扩散核武器条约》附加议定书。伊朗将继续履行《不扩散核武器条约》及保障协定，并继续与国际原子能机构合作，但伊朗核设施的视频监控资料将不再像以前那样与国际原子能机构定期共享。