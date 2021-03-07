亚洲足球历史上十大球星 其中有伊朗足球的旗帜性人物

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，亚洲足球历史上十大球星名单如下：

10.中村俊辅

曾被外媒评为“世界十佳任意球大师“之一。在苏超凯尔特人期间，帮助球队三夺联赛冠军，2007年被评为苏格兰足球先生；

9.中田英寿

早年亚洲足球留洋的旗帜，获得1次意大利杯，1次意甲联赛冠军，并两次获得亚洲足球先生；

8.本田圭佑

两获俄超冠军，转会意甲豪门AC米兰后身披10号球衣，成为球队中场核心，并帮助球队获得一德路超级杯赛冠军，两次参加世界杯，并成为世界杯上进球最多的亚洲球员；

7.孙兴慜

目前的亚洲一哥，身价最高的亚洲球员。英超热刺队的锋线大腿；

6.朴智星

曼联队有名的“跑不死”球员，被队友称为“朴三肺”。帮助组队4夺英超联赛冠军，1次欧冠冠军。

5.洪明浦

2002年韩日世界杯，韩国队队长，率领韩国队杀入世界杯四强，创造了亚洲足球的历史，同时获得本届赛事的“铜球奖”，成为个人荣誉最高的亚洲球员。

4.阿里代伊

伊朗足球的旗帜性人物，曾效力德甲豪门拜仁慕尼黑，并帮助球队获得1次德甲联赛冠军，1次杯赛冠军。国家队方面，他是世界上累积最多国际赛进球的球员，在其生涯中共累计进球109颗的记录，至今无人打破。

3.阿尔坎特拉

巴萨队史上一位传奇的射手，代表巴萨参加了357场比赛踢进了356个球，这一纪录至今无人超越，另外代表菲律宾参加比赛，更是拿到了能够拿到的所有奖杯。

2.车范根

亚洲球员留洋的丰碑，前德甲外籍球员进球记录保持着，曾荣获大家MVP并被评为20世纪亚洲最佳足球运动员；

1.李惠堂

1976年，德国知名足球杂志将巴西的贝利、德国的贝肯鲍尔、阿根廷的斯蒂法诺、匈牙利的普斯卡什和中国的李惠堂评为世界足坛五大球王。李惠堂一生打进1800球，比肩贝利 ！