伊朗-中国商会会长：中国将在全球化进程中引领世界经济健康发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：哈里里认为，中国完成了亿万人口的脱贫工作，是人类发展史上的壮举。而本次两会上提出的脱贫新举措，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，则显示出中国在国家治理方面的连贯性和持续性，值得世界其他国家借鉴和学习。“（脱贫攻坚胜利）是一个令人振奋的好消息，其他国家可以借鉴中国的计划、思路和财政援助方式。随着‘一带一路’和2035远景目标等倡议、规划的实施，中国在全球化中所作出的贡献可能会帮助世界在未来几十年中消除绝对贫困。我们可以通过中国倡导的治理模式和全球化构想来建设一个更好的世界。”

中国提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。哈里里在接受中国媒体采访时表示，各国互利共赢是长期趋势，而中国践行全球化和多边主义、坚持深化改革、扩大开放的做法，将引领全球经济健康发展。“中国在全球化方面所提倡的是国家间的互动和建设让所有国家共同富裕的伙伴关系，中国致力于引导世界走向团结一致、互相合作，并且在健康的经济条件下实现和平共处，在互助互惠中让经济发展得更好。”

哈里里还表示，中国坚定维护多边主义和自由贸易有利于世界和平与发展，“我们看到中国已成为自由贸易的旗手、经济领域多边主义的旗手。我们应该知道，如果全球经济只服务于一个国家的利益，那么将带来战争和冲突；但如果经济能由各国共同参与，利益由各国合理分配，我们将拥有一个更加和平、安宁的世界”