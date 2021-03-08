2021年3月9日 上午2:12
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伊朗新冠确诊病例——累计1698005例 累计治愈1449350例

伊朗新冠确诊病例——累计1698005例 累计治愈1449350例

伊通社（IRNA）德黑兰03月08电 伊朗卫生部宣布，至8日中午，伊境内累计确诊1698005例，累计死亡60786例，累计治愈1449350例，累计进行新冠病毒检测11337942人次。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自7日中午至8日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例8313例，新增死亡病例99例，新增治愈病例7152例。

她说，伊境内累计确诊1698005例，累计死亡60786例，累计治愈1449350例，累计进行新冠病毒检测11337942人次。

萨达特拉里表示，现存确诊病例187869例，其中重症患者3804人；今日新增确诊病例中725例住院治疗。

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