伊朗新冠确诊病例——累计1698005例 累计治愈1449350例

伊通社（IRNA）德黑兰03月09电 伊朗-中国商会会长哈里里长期致力于推动伊中两国民间交往和商业往来。在过去的10年中，他曾数十次到访中国，是中国经济飞速发展的见证者之一。今年的中国全国两会，哈里里非常关注中国在完成脱贫攻坚任务之后的新举措，也期待着中国继续引领世界经济健康发展。