伊朗总统和英国首相通电话讨论伊核协议等问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统办公厅联络主任在其推特账号宣布昨日英国首相鲍里斯·约翰逊与伊朗总统鲁哈尼通了电话。

据报道，在电话中，双方就伊英两国关系以及伊核协议最近趋势交换了意见。

通话中伊朗总统鲁哈尼表示，如果我们希望看到外交手段的落实，这方面的光明大道是接触制裁；就伊核协议美方应该早日回到其义务，而这里没有其他出路。

他说，不幸的是因为特朗普政府的单边政策国际社会的合作严重地受害，而且在这段时间联合国和安理会也没有做到其义务，但是现在我们应该通过共同努力来解决这个问题。

鲁哈尼同时批评欧洲国家对伊核协议的做法并说，欧洲国也没有履行其在伊核协议的义务而且他们这样的态度让外交的环境受跟多的困境。

最近伊朗总统鲁哈尼就伊核协议等问题与欧洲领导人包括德国总理默克尔和法国总统马克龙通话。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。