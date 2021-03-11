伊朗和日本外长通话讨论两国关系和地区局势

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗外交部消息，通话中日本外相茂木敏充表示，日方一直以来重视与伊朗的友好关系，并希望扩大与伊方的各领域关系。

他说，日方支持伊核协议并强调各方在协议框架履行其义务。

茂木敏充表示，希望与解决疫情问题的同时能早日对伊朗进行访问。

通话中扎里夫欢迎日本外长访问伊朗的提议并表示，一伊核协议对方国家全面地履行其义务并早日接触对伊制裁，伊方也尽快回复在伊核协议框架的义务。

伊朗外长同时向日本日本外相告知伊方为维护地区安全和稳定的作用。