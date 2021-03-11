伊朗最高领袖：美国拥有世界上最大的核武库 该国反对核武器发展是谎言

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在今日的电视演讲中表示，鉴于美国本身拥有世界上最大的核武库之一，而且是世界上唯一一个使用过核武器炸日本广岛的国家，美国过通使用核武器在一个小时杀害了22万个无辜人，无疑的是这个国家根本没资格对其他国家的核不扩散表示担忧。

阿亚图拉·哈梅内伊说，美国一直说撒谎，这个国家拥有数千枚核弹头、扩散此类武器和相关技术、将其用于对付无核武器国家、并威胁其他国家可能使用核武器，这样一个国家甚至无权谈论防扩散问题。”

伊朗最高领袖表示，美国一方面支持使用锯子切割自己反对派切碎的罪魁祸首（指沙特记者贾迈勒·卡舒吉遇害的案件），同时说我是人权支持者！就在这方面大家可以看看美方对实事的表态。

他说，美国自己承认，该国对伊斯兰国（ISIS）恐怖组织的崛起负有责任；这不是我们说，而是他们自己承认的。他们自己制造这个恐怖分子组织，但是利用这个借口在伊拉克、叙利亚等国建立军事基地！

阿亚图拉·哈梅内伊就也门战争说，已经有六年美国作为沙特的伙伴炸毁也门被压迫人民的房屋，街道，学校和医院；他们通过经济手段对也门进行经济包围也不让该国人民获得食物、药品等。有意思但是一也门方面能成功地做到一件事他们喊着也门打击！恐怖袭击什么的！他们都是这样说的，连联合国也是如此说的！不幸的联合国就也门事件的立场是十分丢脸的，而比美国的立场也不好！