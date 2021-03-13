伊朗纪录片导演：科学发展理念与不懈奋斗是中国经济蓬勃发展的重要原因

伊朗国家通讯社（IRNA）：据国际在线报道，近日，伊朗知名纪录片导演莫森·伊斯兰扎德执导的系列纪录片《发展的“迷宫”》在伊朗国家电视台播出。该片介绍了包括中国在内的多个国家近年来的经济发展情况。导演莫森·伊斯兰扎德在接受中国记者采访时表示，他想通过该片向大家介绍近几十年来中国的发展成就和成功经验，他认为，中国的科学发展理念和中国人民朝着既定目标不懈奋斗的努力是中国经济蓬勃发展的重要原因。

出生于1980年的莫森·伊斯兰扎德是伊朗知名纪录片导演。近十年来，他的足迹遍布世界多个国家，共参与执导了30多部纪录片，在伊朗和国际上多次获奖。2018年，他执导的纪录片《发展的“迷宫”》到中国拍摄，他和摄制组在中国停留了大约两周的时间。在采访中，莫森（伊斯兰扎德）告诉记者，中国的经济发展给他们留下了深刻印象，不仅仅是经济的高速增长，中国在脱贫攻坚上取得的成就也让他们惊讶，“我在中国学到的最重要的东西就是科学的发展理念，这对伊朗乃至世界来说，都是很好的榜样。中国人的勤劳和科学发展理念堪称典范，这就是为什么他们能做成大事。这些对于我们的国家、民众和管理者来说，都值得借鉴。”

在纪录片《发展的“迷宫”》中，莫森·伊斯兰扎德走访了中国的一些中小微企业和工厂，这些工厂所需的投资不多，但是却创造了大量的就业机会。莫森（伊斯兰扎德）表示，伊朗也可以学习中国，通过支持生产和生产者来稳定经济，脱贫致富，这样伊朗就能有经济基础来抵御外部制裁和压力了，“在这次中国之行中，我们去参观了一家电缆电线工厂，那家工厂不需要大量的资金投入和复杂的设备，但是却提供了很多的就业机会，在政府的支持下，他们的产品能够出口到很多国家。（中国政府）对中小微企业和农村工作的重视与支持，在缓解和消除贫困方面取得了积极成效。”

莫森（伊斯兰扎德）表示，他的这次中国之行很有意义，一路上中国人民为摄制组提供的友好帮助和热情鼓舞让他们很感动，如果有机会，他希望还能再到中国拍摄其他的纪录片。他说：“亲眼看到中国、接触中国人民和中国文化，对我们来说很有吸引力，我们尝试通过纪录片来展现我们对中国人民和中国文化的积极印象。这部纪录片将在伊朗电视台反复播放，希望它能对伊中关系带来积极影响。”