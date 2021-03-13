伊朗外长说美继续“极限施压”不会带来新结果

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长扎里夫11日批评美国国务卿布林肯有关阻止韩国解冻伊朗资金的表态。

扎里夫在其推特账号写道，美国延续上届政府的“极限施压”政策不会带来新结果。

最近伊朗总统鲁哈尼与爱尔兰外交部长科文尼会晤时敦促欧洲方面不要在与伊朗谈判过程中施加任何“威胁或压力”。

鲁哈尼与科文尼会晤时敦促欧洲方面不要在与伊朗谈判过程中施加任何“威胁或压力”。

与此同时，中国外长王毅强调，美国新一届政府已表示愿意重返全面协议，希望美方切实拿出诚意，尽快采取行动，包括解除不合法的单边制裁，解除对第三方实体和个人的长臂管辖。

王毅表示，伊朗核问题是牵动中东海湾局势的敏感神经。过去四年，由于美方公然违背承诺，单方面退出伊核全面协议，并对伊朗极限施压，导致地区局势再度紧张升级。美国新一届政府已表示愿意重返全面协议，希望美方切实拿出诚意，尽快采取行动，包括解除不合法的单边制裁，解除对第三方实体和个人的长臂管辖。与此同时，伊朗也应全面恢复履约，承担核不扩散责任。美伊双方的行动可以通过分步对等的方式向前推进。

王毅说，全面协议不可能解决中东海湾地区的所有问题。对于伊朗核问题之外的其他地区安全问题，我们倡议在维护全面协议前提下，搭建一个海湾地区多边对话平台，各方可利用这个平台，通过集体协商管控矛盾分歧，缓和紧张局势，共同维护地区和平与稳定。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。